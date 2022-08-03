2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın Keşan Belediye başkan adayı olan Şenol Yalı, düzenlediği basın toplantısında Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun Temmuz ayı meclis toplantısında kendisinden bahsetmesi ve adaylığı sürecinde gösterdiği projeleri hakkında eleştirilerde bulunması üzerine açıklamalarda bulundu.Seçim beyannamesindeki projelerin % 85’ini gerçekleştirdiğini söyleyen Helvacıoğlu’na soruyorum. Bunlar hangi projeler?

-2024’te yine aday adayıyım

Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde son yerel seçimlerde Millet İttifakı olarak belediye başkan adayı olan Şenol Yalı, 2024 yılında yine aday adayı olduğunu açıkladı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun belediye meclis toplantısında kendisinden bahsederek eleştirileri üzerine basın açıklaması yapan Şenol Yalı, 'proje' sözcüğünün anlamını açıklayarak sözlerine başladı. "Hayal satmakla proje üretilmiyor" diyen Yalı, Mustafa Helvacıoğlu’nun “36 ayda nereden nereye isimli”söz konusu kitapçığı hakkında konuştu. "Helvacıoğlu'nun her söyleminde şeffaf belediyecilikten bahsediyor ama kaç paraya, kaç tane ve nasıl basıldığını söylemekten kaçıyor diyen Yalı, "Meclis toplantısında gündemi kesip değil, basın açıklamasını odanda yaparsın bunu da açıklayabilirsen açıklarsın. Şeffaf belediyecilik diyor, şeffaf belediyecilik gereği bu derginin bedelini öğrenmek istiyoruz" dedi.

Helvacıoğlu’nun kitapçığında yer alan icraatlar ile ilgili de konuşan Yalı, “Helvacıoğlu’nun İlk icraatı Cennet Parkı’nın aşağısındaki alışveriş merkezinin yanındaki yollar oldu. Bu yolu takip ettiğinizde kaldırımları ile birlikte iş yerine kadar uzanıyor. Çok da işlek olmayan bir yol ama her nedense hastaneye halkımız kaldırımı dahi olmayan yollardan gidiyor. Oradaki köprü de tehlike saçıyor ama tescilli bina olduğunu söylüyorlar. Hâlbuki 20 metre altına alır, tretuvar ve yolları inşa edersin ama hiç dokunulmadı buraya” dedi.

“BAKANA TRİPORTÖRÜ PROJE DİYE SUNUYOR”

Helvacıoğlu’nun diğer gerçekleştirdiği projeler hakkında konuşmasına devam eden Yalı, “Çözüm Masası 153. Bunun hakkında konuşmaya gerek yok. Çünkü kendisi sosyal medyayı takip ettiriyor. Herhangi bir şikayetiniz varsa anında müdahale ediliyor. Burayı aramanıza gerek yok. Kitapçığın 5 sayfası can dostlarımıza ayrılmış, bu da proje olarak nitelendiriliyor. Bir bakan bir ilçeye görevi süresince belki 1 defa gelir. Bakan ayağınıza kadar geliyor, ona sunduğunuz proje triportör. Vizyon bu kadar.” dedi.

“Benim burada proje olarak nitelendirebileceğim tek şey, Erikli içme suyu hatlarıdır” diyerek Erikli'de sorunlara değinen Yalı, “Bu da vaatlerinde yok. Erikli'den kooperatifi alınca karşılarına çıktı. 'Keşan tarihinin en büyük yatırımı 60 milyon lira' deniliyor. Peki bunun bedelini kim ödüyor? Erikli halkı. Bu yatırımın bedelini Erikli halkı ödediyse, su bedelini niye Keşan Belediyesi'ne tekrar ödüyor? 3 yıl önce 'Trakya'nın Bodrum'u olacak' dediniz, şimdi tozdan topraktan geçilmiyor. Kendisinin yazlığı var, oraya bile 3 yıldır gitmiyor. Dilerim ki bir gitsin. Proje takibi yapılmamış her yeri patlıyor. 2 günde bir su kesiliyor. Oradaki insanlar bedelin ödenmesinde suyun doğru bir şekilde dağıtımın yapıldığına inanmadıklarını söylüyorlar. Bu su Yayla'ya da verildi, Erikli Köyü'ne de verildi. Kendisi Keşan'ın bütçesini Erikli'ye ayırmam' dedi. Bu konuda hemfikiriz; ama Erikli'yi de Keşan'a katmamak lazım. Ayrı bir hesap açılmalı. Erikli'de daha da büyük bir problem var. Arıtma problemi. Şu anda Erikli Göledi büyük bir fosseptik çukur oldu. Kanaldan sahile su geliyor, insanlar da orada su geliyor” diye konuştu.

“YÖRESEL PAZAR BİR FİYASKO!”

Kendi projeleri içinde yer alan Kent Müzesi hakkında devam eden Şenol Yalı, “Bu proje beğenmediği kitapçıkta var. Seçim döneminde 'kopyala-yapıştır' diyordum. Şu an bunu yapıyorlar. Rahatsız değilim, proje geliştirmek böyle bir şey. Erikli yolu üzerinde bulunan yöresel pazarının açılışı görkemli oldu. Her akşam oradan geçiyorum 2 araba yan yana görmedim. Doğru düzgün bir proje değil, yanlış. Sadece Erikli' ye gidenler görüyor. Halbu ki Çanakkale yolu üzerine yapılsaydı, insanların emeği değerlendirilebilirdi. Bir fiyasko!” dedi.

Helvacıoğlu'nun seçim öncesinde 5 yıllık vaatlerini içeren kitapçık hakkında konuşmasına devam eden Yalı, "Bol bol yolları yazmış, alt yapı bittikten sonra kendisine kalan iş de bu idi. Proje falan yok; ama 'Vaatlerimin yüzde 85'ini gerçekleştirdim' diyor. Seçim sürecinde gezdiğimizde esnaf arkadaşlar bana da yolları sordu. Helvacıoğlu'nun karayolları şantiyesiyle görüştüğünü ve kazandıktan 100 gün sonra asfalt atacağını söylediğini söylediler. Bana bununu sordular, ben de yapamayacağım şeyler olursa bununla ilgili gün vermek istemediğimi ama önceliğimiz olacağını söyledim. Kendisi seçildi hala yok 1100 gün geçti. Meclis toplantısında da bu durumu kişiselleştirdi" diye konuştu.

“Yalancının mumu yatsıya kadar, siyasetçinin mumu seçime kadar yanar" diyen Yalı, Başkan Helvacıoğlu’nun imar revizyonu sözünün olduğunu ama geçen süreç içerisinde onun gerçekleştirilemediğini dile getirdi.

Yalı, imarla ilgili enteresan şeyler olduğundan bahsederek, "Mesela kimse gidip proje çizdirip, inşaat ruhsatı alıp inşaat yapmasına gerek yok. Cebinizde paranız varsa yani bir bedel ödemeye hazırsanız o bedeli ödeyin, inşaatınızı yapın. Erikli’den örnek vereceğim. Erikli’de Yalı Caddesi’nde eski bir bina yıkıldı ve yerine ruhsatsız şekilde yeni bir bina yapılıyor. Buraya temel aşamasındayken mühür vuruluyor ama mühür bozuluyor ve inşaatın kaba çalışması bitiyor. Encüman tarafından tekrar ceza yazılıyor ve ciddi bir bedel ödeniyor, inşaat devam ediyor. O ödenen bedel karşılığı elde edilen rant çok daha yüksek. 2 katlı olan yere 3 katlı bina yapıldı. Erikli’de 3 katlı otel yapıldı. İmar müdürlüğü görmedim, duymadım diyemez. Mühür bozuluyorsa, bunun bir cezası vardır.” diye konuştu.

“GEÇMİŞİ BIRAK, VERDİĞİN SÖZLERİ YERİNE GETİR”

Helvacıoğlu’nun projelerinden bir şey yapamadığı gibi yıkmayı da beceremediğini ifade eden Yalı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Köy Garajı yıkıldı ve üzerinden 24 ay geçti. Oradaki esnaflarımız, belli bir süre daha kalabilirdi. İhalesi yeni yapıldı ve kazma ne zaman vurulacak belli değil. Daha sonra Keşan Belediyesi eski Hizmet Binası yıkıldı. Orası da, boş şekilde duruyor. Eski Belediye Binasının bulunduğu yerin projesi nedir? Proje yok ise, neden yıkıldı. Bina çürük ise, sadece çürük olan yer burası mıdır? Yıkım sırasında esnafımız malını zor kurtardı. Yıkmayı da beceremiyor. Şuandaki pazaryeri kompleksini beğenmiyorlar ama orası yapılırken esnafa alternatif yerler yapıldı. En azından bunu örnek alabilirdi. Helvacıoğlu, ikide bir eskiye 30 yıldır CHP zihniyetinden bahsediyor. Artık, eskiyi bıraksın. Artık, kendisinin de, geçmişi oluyor. Kendisinin de 3,5 yıllık belediye, 11 yıllık Ticaret ve Sanayi Odası geçmişi var. Geçmişi kurcalamayı bırakıp, verdiği sözleri yerine getirsin. Eski İtfaiye Binası’nın bulunduğu alana tuhafiyeci esnafına proje yapılacaktı. O projeye ne oldu? Benimde seçim vaatlerimin arasında yer alıyordu. Orada, kot farkını kullanarak 2 katlı bir otopark ve cumartesi günleri de orada tuhafiyeci esnafımızın sergi açacağı bir alan olacaktı.”

"20 OYLA SEÇİM KAZANDI AMA..."

Bu arada Belediye Meclis toplantılarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Şenol Yalı, Helvacıoğlu’nun muhalefetteki meclis üyesi arkadaşları aşağılayıcı, yukarıdan bakış ve yüksek sesle konuşma şekli olduğunu belirterek, "O beni şahsen çok rahatsız ediyor. İlk önce şunu bilsin, kendisi 20 oyla seçim kazandı ama hakaret ettiği meclis üyeleri ondan 800 tane fazla oy aldı. Onları da, halk seçti. O belediye meclisini aynı halk aynı zarfın içerisine koyarak seçti. İstanbul'da şehir hatları vapurları var ve Karaköy-Kadıköy arasında gidip geliyorlar. Kendisi işportacı ağzıyla konuşuyor. Keşan Belediyesi tarihinde kötü bir iz bırakıyor kendisi" diye konuştu.

Yalı toplantıda basın mensuplarının da sorularını yanıtladı.

Basın mensuplarının “Yerel seçimlerde tekrar aday mısınız?” şeklindeki soruya cevap veren Yalı, bunun son derece doğal olduğunu söyledi. 21 oyla seçim kaybettiklerini anımsatan Yalı, "İnşallah partim önümüzdeki süreçte daha erken bir karar alır ve ön seçimi değerlendirir. Geçmiş dönemde de hani keşke ön seçim olsaydı. Mehmet başkanımız baştan aday değilim deyip, sonradan fikrini değiştirip aday olunca sandık olayı kalktı. Burada atamaya gelince de süreç uzadı. Ben aday adayıyım. Partim karar verir ya da örgütlerimiz, Keşan üyelerimiz ön seçim olursa ne kadar verir bilemiyorum" dedi.