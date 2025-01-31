Keşan Ticaret Borsası ve Edirne İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği işbirliğiyle, küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik ücretsiz koyun kırkım eğitimi düzenleniyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan Ticaret Borsası ve Edirne İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği işbirliğiyle düzenlenecek ücretsiz eğitim, Borsa Canlı Hayvan Şubesi’nde gerçekleştirilecek.

Koyun kırkımının verimli ve doğru tekniklerle yapılması, hayvan sağlığını koruma ve yetiştiricilere ekonomik avantaj sağlama açısından büyük önem taşıyor.

Eğitim kapsamında, yetiştiricilere modern kırkım teknikleri ve uygulamalı eğitimler verilecek.

Eğitim, Edirne ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği üyeleri ve 1. derece akrabaları için ücretsiz olarak sunulacak. Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan tüm yetiştiricilerin bu fırsattan yararlanması bekleniyor.

Eğitimler, 4 Mart'ta Keşan'da, 6 Mart'ta ise Edirne'de gerçekleştirilecek.