Edirne'de Saadet Partisi Keşan İlçe Başkanlığı, İsrail’in Filistin’e yaptığı saldırı ve 50 bine yakın insanın katledilmesi nedeniyle tepki gösterdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan İlçe Başkanlığı'na binasına Filistin bayrağı asan Saadet Partisi (SP) İlçe Başkanı Ahmet Köseler, Filistin’in yanında olduklarını belirtti.

Başkan Köseler, Ortadoğu'da yaşanan bu olaylar şimdinin olayları olmadığına dikkati çekerek, "Bunlar şimdi icraata döndü. Siyonist İsrail ve onun yandaşçıları tarafından ve bunları amaçları bütün dünyayı ele geçirmek, kendilerine kul köle yapabilmek" diye konuştu.

Bunlar üstün ırk diye nitelendirdikleri, bazı topraklar olmak üzere buna Türkiye’de dahil oynanan bir oyun olduğunu belirten Köseler, “Şu an Lübnan ve diğer arap ülkeleri de bu tehlikenin içerisinde. Ama maalesef dünya buna çok sessiz kalıyor. Başta Müslüman ve Arap ülkeleri sesini çıkarmıyor. Türkiye biraz sesini çıkmaya çalışıyor, ama bizim deyimimizle İsrail veya yandaşçıları Amerika, Avrupa, bunlar sözden anlamaz güçten anlar. Mazlum coğrafyayı yok etmek üzere yemin etmişlerdir. Dinlerini uygulamaya çalışıyorlar. Bizlerin de yakın zamanda ülkemize de sıçrayacağı malumunuzdur. O yüzden bunlarla ilgili birçok yapılan hareket var bize karşı. İçte ve dışta, bunların Türkiye Cumhuriyeti olarak, devlet olarak oyunlarını biliyoruz.” diye konuştu.

"İSLAM COĞRAFYASININ ÇIKIŞ NOKTASI AVRUPA’NIN GÖBEĞİNDEN OLACAKTIR"

Dünyanın şu anda mazlumlara karşı yapılanlara tepkilerini gösterdiğini belirten Köseler, "Bundan sonra İslam coğrafyasının çıkış noktası bana göre Avrupa’nın göbeğinden olacaktır. Bunu da bir not olarak düşülsün. Çünkü insanlar doğruyu görüp, İslama dönen insanlar var. Tabi bunun bir şekilde durdurulmasını istiyoruz. Bunu bizler ancak dilimizle ikrar edebiliyoruz veya kalbimizle bunu dileyebiliyoruz. Ama bunlara dur demenin zamanı geldi. Çünkü biz buna dur demezsek sonuç bize kadar gelecektir. Çünkü bu coğrafyanın içerisinde onların projelerinin çersindeyiz. Uygulamak istedikleri 1948’den bu yana yapılan zulmü durdurmak amaçlı biz de Keşan ve Edirne’mizde buna tepki gösteriyoruz. Aynı zamanda tepkimizi de göstermeye devam edeceğiz" dedi.