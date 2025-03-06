Edirne Keşan'da Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen narkotik operasyonunda 28 adet sentetik ecza ele geçirildi.Selçuk GEZER / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Mescit Mahallesi Koru Sokak üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde, durumundan şüphelenilen İ.S. isimli şahıs durdurulud.
Yapılan üst aramasında 28 adet sentetik ecza olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılırken, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak uyuşturucuyla mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İGF