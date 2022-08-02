Türkiye Satranç Federasyonu ve Keşan Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Keşan Belediyesi XVII. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı.Erdoğan DEMİR / Volkan Gazetesi (EDİRNE İGFA) - Edirne'de Keşan Atatrürk Stadyumu Kapalı Spor Salonu'nda 8 ülkeden 182 sporcu satrancın kralı olmak için yarışmaya başladı.

Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde Keşan Belediyesi'nin 17'ncisini düzenlediği Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'na, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu Edirne Temsilcisi Umut Güney, Gençlik Spor İl Müdürümüzü Selim Ak, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin ve kurum amirleri, sporcular ile aileleri katıldı.

Programda konuşan Umut Güney, Türk satrancında önemli ve köklü bir yeri olan turnuvaya olan ilgi ve talebin kendilerini sevindirdiğini belirterek, 8 ülkeden 182 sporcunun olduğu yarışmada Türkiye'den ise 21 farklı illerden sporcunun mücadele ettiğini söyledi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, satranç ustalarının Keşan’da olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Satrancın toplumda yaygınlaştırılmasını, zamanı öldürmek değil zamanı kendi gelişimi için değerlendirmeye yarayacak bu oyunun yaygınlaşmasını arzu ediyoruz. Satranç ile biz kendimize, hayatımıza önemli değerler kattığımızı bilerek bu oyunu oynamamız ve bunu da yaygınlaştırmamız gerektiğine inanıyoruz. Profesyonel satranç oyuncularımızı misafir ederken tüm spor severleri turnuvamıza destek vermeye bekliyoruz" dedi.

Bu tür organizasyonlarla Keşan'ın hem sosyal anlamda, hem de sportif anlamda gelişmesine katkı verdiğini ifade eden Helvacıoğlu, ilk hamleleri hep birlikte yaparak turnuvayı başlattıklarını belirterek, tüm sporculara katılımlarından ötürü başarılar diledi.