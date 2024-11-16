Edirne Keşan'da kaçakçılıkla mücadele kararlılıkla devam ediyor.Keşan Psotası (EDİRNE İGFA)

Edirne Keşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda önemli miktarda kaçak tütün ve tütün mamülü ele geçirildi.

Keşan ilçe merkezinde belirlenen 2 iş yerinde yapılan aramada, 75 bin 550 adet boş makaron, 12 bin 120 adet tütünle doldurulmuş makaron, 186 adet boş sigara kutusu, 1090 adet paketlemede kullanılan kilitli poşet, 3 adet sigara sarma makinesi ve 28 adet yeniden kullanılmak üzere kesilmiş bandrol ele geçirildi.

Bu kapsamda 2 şüpheli gözaltına alınarak, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlemleri başlatıldı.