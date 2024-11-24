Edirne Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ile Keşan Ticaret Borsası tarafından Kadın Girişimciler Birlik ve Dayanışma Gecesi düzenlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan'da Nehir Hotel’de düzenlenen Kadın Girişimciler Birlik ve Dayanışma gecesine Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ile Keşan TB Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz ile beraber Keşan Kadın Girişimciler Komitesi Üyeleri ve misafir kadınlar katıldı.

Dünya Kadın Girişimciler günü kapsamında düzenlenen gecede, İsmail Şapçı ile Necmi Kaymaz günün anlamı ile ilgili konuşarak dilek ve temennilerde bulundu.

Keşan Genç Girişimciler Komitesi Başkanı Özay Burak Konar ve Genç Girişimciler Komitesi Üyesi Burak Bora Çetin günün anısına geceye katılan Kadın Girişimcilere gül armağan ettiler.

TOBB Edirne KGK İcra Komitesi Üyeleri ve tüm Kadın Girişimcilerin Dünya Kadın Girişimciler Günü kutladılar.