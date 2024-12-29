Edirne'de Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Çakmak esnafa yılbaşı gecesi için müjdeli haberi verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde yılbaşı gecesi kutlamaları için heyecanlı bekleyiş sürerken, Esnaf Odası'nın girişimleriyle, yılbaşı gecesi umuma açık işletmeler sabaha kadar hizmet verebileceği duyuruldu.



Oda Başkanı Hüseyin Çakmak, Keşan Belediyesi'nden alınan karar doğrultusunda, lokantalar, barlar, birahaneler, canlı müzik mekanları ve kahvehaneler 31 Aralık gecesi saat 05:00'e kadar açık kalabileceğini açıkladı. Başkan Çakmak, tüm esnaf ve halka yeni yılın sağlık, mutluluk ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.