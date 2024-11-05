Edirne'nin Keşan ilçesinde Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyas Bey Caddesi sakinleri kasis yapılmasını ve su kanallarının açılmasını istedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar İlyas Bey Caddesi'ne kasis yapılmasını ve daha önce asfalt atılırken kapanan yağmur suyu kanallarının da açılmasını istedi.

Vatandaşlar bu caddeyi özellikle motosiklet ve otomobillerin adeta hız pistine çevirdiklerini öne sürdü.

Keşan Belediyesi'nden caddeye kasis yapılmasını talep eden sakinler, "Caddemizde zaman zaman can kaybı olmayan kazalar yaşanıyor. Herhangi bir can kaybı olmaması için bu kasislerin yapılmasını belediye başkanımız Mehmet Özcan’dan istiyoruz. Ayrıca daha önceki dönemde açılan yağmur suyu kanal çalışmaları buraya asfalt atılırken kapatıldı. Bu alan çok küçük olarak bırakıldı. Üzerine asfalt atılan yağmur suyu kanallarının da yeniden açılmasını istiyoruz. Şiddetli bir yağmur olduğunda karşıdan karşıya geçmekte zorluk yaşıyor. Bu konuda da çalışmanın yapılmasını istiyoruz” diyerek dert yandı.