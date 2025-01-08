Edirne Keşan'da İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.Selçuk GEZER / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesi Yeni Mescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde yapılan kontroller sırasında aranan bir şahıs yakalandı.
Yapılan kimlik sorgulamasında, C.T. isimli şahsın Kırklareli Yerel İlamat Masası tarafından Askeri Ceza Kanunu’na Muhalefet suçundan 10 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Asayiş ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Edirne Cezaevi’ne sevk edildi.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin korunması için denetimlerine devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: igf