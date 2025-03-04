Edirne Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkanı Mustafa Çakır ve yönetimi, pazar esnafını ziyaret ederek esnafa ve halka imsakiye dağıttı. Çakır, esnafın Ramazan sofralarındaki önemini vurgularken, vatandaşların batık kredi kartı faizlerinin silinmesi ve borçların yapılandırılması taleplerini de paylaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkanı Mustafa Çakır ve yönetim kurulu üyeleri, Trakya’nın en büyük halk pazarını ziyaret etti. Ziyarette, halk ve esnafla bir araya gelerek geleneksel hale getirilen Ramazan imsakiyeleri dağıtıldı.

“İFTAR SOFRALARININ BEREKETİ ESNAFIMIZDIR”

Mustafa Çakır, Ramazan ayında esnafın önemine vurgu yaparak, "Esnaf paylaşmayı ve yardımı sever. İftar sofralarımızın başköşeleri, esnafımızın ürünleriyle zenginleşiyor. Çarşı ve pazarda Ramazan fileleri, esnafın sabit fiyatlarıyla daha anlam kazanıyor ve halkımız tarafından takdir ediliyor" dedi.

VATANDAŞLARDAN KREDİ KARTI BORCU ÇAĞRISI

Ziyaret sırasında vatandaşlar, batık kredi kartı faizlerinin silinmesi ve borçların yapılandırılması taleplerini dile getirdi. Mustafa Çakır, "Sabit gelirle bu borçları ödeyemeyiz diyorlar ve bu mübarek ayda müjdeli bir haber bekliyorlar" diyerek bu talebi yetkililere iletti.

RAMAZAN AYI İÇİN BEREKET VE HUZUR DİLEĞİ

Esnaf ve halkın misafirperverliğine teşekkür eden Mustafa Çakır, Ramazan ayının bolluk, bereket ve huzur getirmesini dileyerek, tüm duaların kabul olmasını temenni etti.