Edirne'de Keşan Belediyesi, çevreyi koruma ve geri dönüşüm bilincini artırma amacıyla yeni bir çalışma başlattı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bu kapsamda, vatandaşların evlerinde biriktirdiği eskimiş kitaplar toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

SİZ DE DESTEK OLABİLİRSİNİZ!

Kitapların yeniden dönüşüme uğrayarak doğaya katkı sağlaması için herkesin desteği önemli! Keşan Belediyesi, daha temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek için vatandaşları bu projeye katılmaya davet ederek “Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz!” denildi.