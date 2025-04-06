Edirne'de CHP Keşan İlçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu’nu desteklemek ve erken seçim talebiyle “Adayımızı Yanımızda, Sandığı Önümüzde” kampanyasını başlattı. Keşanspor Düğün Salonu, Şehitlik Parkı ve Perşembe Pazarı’nda kurulan stantlarda imza toplanıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde "Adayımızı yanımızda sandığı önümüzde istiyoruz" kampanyası 10 gün boyunca sürecek.



CHP yetkilileri, kampanyanın halkın iradesini ve demokrasi talebini ortaya koymak için başlatıldığını belirterek, “Türkiye’nin geleceğine halkın karar vermesi için sandığın bir an önce kurulmasını istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Kampanyaya CHP üyesi olsun olmasın tüm vatandaşlar katılabiliyor.

Partililer ve yurttaşlar, imza atarak Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olması ve seçimlerin erkene alınması çağrısında bulunuyor. Kampanyanın belirlenen süre boyunca devam edeceği ve toplanan imzaların ilgili mercilere iletileceği bildirildi.

ZAFER PARTİSİ KEŞAN İLÇE BAŞKANI TÜRKAY GÜMÜLCİNELİ’DE KAMPANYAYA KATILDI

Öte yandan Zafer Partisi Keşan İlçe Başkanı Türkay Gümülcineli de, CHP’nin açtığı imza kampanyasında destek vererek, “Cezaevinde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Ekrem İmamoğlu ile tüm siyasiler tutsak olarak cezalandırılıyor. Tüm siyasilerin özgürlüklerine kavuşmasını diliyorum” dedi.