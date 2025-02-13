Edirne'nin Keşan ilçesinde Ziraat Odası'nda görev değişikliği yaşandı. Hasan Tunca, Keşan Ziraat Odası Meclis Başkanı oldu.EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan Ziraat Odası’nda gerçekleştirilen seçimde görev değişimi yaşandı. Hasan Tunca Meclis Başkanı Oldu

Toplantıda meclis başkanı, başkan vekili ve yönetim kurulu üyeleri yeniden belirlendi.

Keşan Ziraat Odası'ndaki yeni görev dağılımına göre Meclis Başkanı Hasan Tunca olurken, Murat Pazarlı Meclis Başkan Vekili, Salih Gülfidan Başkan Yardımcısı, Halit Başak ise Muhasip Üye oldu.

Çiftçilerin haklarını koruma, tarımsal üretimi destekleme ve bölgedeki tarımsal gelişimi artırma adına çalışmalarına yeni yönetimle devam edeceklerini duyuran Keşan Ziraat Odası, iftçilerin karşılaştığı sorunların çözümü ve tarımsal kalkınma adına yeni dönemde aktif çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.