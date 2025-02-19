Edirne Keşan'da KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan bir öğrenci, yurt personeli tarafından darp edildiğini ve olayın yurdun idare odasında, memur ve güvenlik görevlilerinin gözü önünde gerçekleştiğini iddia etti. Şahit arkadaşıyla birlikte darp raporu alarak şikayetçi olan öğrenci, "Can güvenliğim yok" diyerek yetkililere seslendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bir öğrencinin yurt personeli tarafından darp edildiği iddia edildi.

Şahit arkadaşıyla birlikte darp raporu alarak durumdan şikayetçi olan öğrenci, yurt müdiresinin kendisi aleyhine ifade verdiğini ve can güvenliğinden endişe duyduğunu söyledi.

"TİP 1 DİYABET HASTASIYIM, HİPOGLİSEMİYE GİRDİM"

Şiddet gördüğünü iddia eden öğrenci, ellerinde çizik ve kesikler oluştuğunu ve olay sırasında korkudan hipoglisemiye girdiğini anlattı.

Polis eşliğinde darp raporu alarak şahitleriyle birlikte şikayetçi olan öğrenci, devlet yurdunda personel tarafından tehdit edildiğini ve güvenliğinin olmadığını öne sürdü. Yurt müdürünün olay anında görgü tanığı olmamasına rağmen aleyhine ifade verdiğini ve bu durumun kendisini daha da mağdur ettiğini söyleyen kız öğrenci, "Her an odamda ya da yurdun bir köşesinde tekrar saldırıya uğrayabilirim. Yetkililere sesimin duyurulmasını rica ediyorum." diyerek sesini duyurmaya çalıştı.

Bu tür olayların KYK yurtlarında yaşanmasının kabul edilemez olduğunu belirten öğrenci, gerekli soruşturmanın başlatılmasını ve güvenliğinin sağlanmasını talep edilirken, yaşanan olaya lişkin resmi bir soruşturma başlatılıp başlatılmayacağı merak ediliyor.