Edirne'ye bağlı Keşan Belediye Meclisi’nin 2024 Aralık Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.ERDOĞAN DEMİR /EDİRNE (İGFA) - Belediye Nikah Salonu’nda, saat 13.30’da başlayan toplantıya, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan başkanlık yaptı.

Alınan yoklamada, Mehmet Tabarlı, Zafer Tınmaz ve Serdar Duman, mazeretleri nedeniyle izinli sayıldı.

Toplantının gündem maddelerine geçilmeden önce meclise açıklama yapan Özcan, şu ifadeleri kullandı: “Yoğun günler geçiriyoruz. Her geçen gün yeni gelişmeler oluyor. Bildiğiniz üzere, Temmuz Ayı Meclisi’nde SGK borçlarımız için daha önceden bakanlıklarımıza tahsis ettiğimiz yerleri Milli Emlak Müdürlüğü’ne sunmuştuk. Yavaş ilerleyen bir süreç geçirdik; ama geçtiğimiz hafta Milli Emlak Müdürlüğü’ne gittiğimde, sunduğumuz arsalara değerlendirme yaptıklarını öğrendim. Yaklaşık 387 milyon TL değer konmuş. Biz de buna itiraz etmedik. En son Denizbank’ın olduğu yeri satışa çıkarmıştık; ama bu borçların iki katı kadar tutarında bir gayrimenkul göstermemiz gerekiyormuş ki, hepsini kaldırsınlar. Sunduğumuz arsaların değerlerini de takip edeceğiz. İnşallah yakın zamanda buradan da kabul görülür ve ciddi bir rahatlamaya gireriz. İki katı değer istedikleri için böyle bir madde getirdik; ama son gelişmelerde, bunların verilmemesi yönünde bir kanaat hasıl oldu bizde. Bunun için bu iki gündem maddesini geri çekmeyi düşünüyorum”

Özcan’ın ardından söz alan grup sözcüleri, görüşlerini belirtti.

Olağanüstü gündem maddelerinin geri çekilmesi Başkan Özcan’ın talebiyle, oy birliği ile kabul edildi.