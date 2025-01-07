Edirne'nin Keşan ilçesinde yılın ilk toplantısını yapan Keşan Belediye Meclisi, mahalle muhtarlıklarında 2025 yılı elektrik, internet ve telefon giderlerinin karşılanması amacıyla maddi yardım konusunu oy çokluğu ile karara bağladı. Meclis ayrıca 2024 yılı hesaplarını incelemek üzere 5 kişilik Denetim Komisyonu oluşturdu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan Belediye Meclisi, 2025 yılının ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu’ndaki toplantıya Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan başkanlık yaptı.

Gündem maddelerinde mahalle muhtarlıklarına maddi yardım konusu görüşüldü. Muhtarlıklada hizmet binalarının 2025 yılı elektrik, internet ve telefon giderlerinin karşılanması amacıyla maddi yardım yapılması konusu mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

Keşan Belediyesi’nin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimleri için mecliste 1 yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oy ile Denetim Komisyonu'na üye seçimi yapıldı. Seçime göre Denetim Komisyonu; Beledie Meclis Üyeleri'nden Hüseyin Yavaş, Mehmet Meriç, Rasim Ergene, Yakup Balcı ve Zafer Tınmaz'dan oluştu.

Mecliste gündem dışı görüşülen S.S.129 No.lu Paşayiğit Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin, ücret tarifelerine zam taleplerine ilişkin madde oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilirken; Keşan Ticaret Borsası Mezbaha İşletmesi’nin 2025 yılı için ön görülen büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesim ücret talepleri de oy birliği yine Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi.