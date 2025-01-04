Edirne İpsala’da, kurumlar arası işbirliğini güçlendirmek amacıyla önemli bir ziyaret gerçekleştirildi.Erdoğan Demir / Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Edirne'nin İpsala İlçe Emniyet Müdürü Sinan Turhan, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Çalıbaşı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Olcay Karbuz, İpsala Borsası’na ziyarette bulundu.

BORSA YÖNETİMİ İLE GÖRÜŞME Ziyaret sırasında misafir heyet, Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hasan Önalan ve Seçkin Atlı, Yönetim Kurulu Üyeleri Serkan Dubacı ve Tamer Şimşek ile Genel Sekreter Cüneyt Altınbaş tarafından karşılandı. Görüşmede, ilçenin ticari, tarımsal ve genel güvenlik durumuna dair değerlendirmelerde bulunuldu.

İPSALA’NIN GELECEĞİ ELE ALINDI İstişarelerde, ilçenin ekonomik potansiyeli, tarım ve ticaret sektöründeki gelişmeler, güvenlik konuları ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı. Bu tür görüşmelerin, İpsala’nın gelecekteki büyüme ve kalkınma hedefleri açısından önemli olduğu vurgulandı.

TEŞEKKÜR MESAJI İpsala Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, "İlçemizin gelişimi için tüm kurumlarımızla ortak hareket etmenin önemine inanıyoruz. Bu nazik ziyaretleri için İlçe Emniyet Müdürümüze, Jandarma Komutanımıza ve İlçe Tarım Müdürümüze teşekkür ederiz" dedi.