Edirne'de İpsala Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Yeni Hayat Bakım Merkezi’nde çevre bilincinin yanı sıra yangın tatbikatlı eğitim programı düzenlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İpsala'da Yeni Hayat Bakım Merkezi’nde eğitim ve tatbikat düzenlendi.

Eğitimde, gürültü kirliliği ve atıkların ayrıştırılması konularında bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

Yetkililer, doğayı korumak ve atıkları doğru şekilde ayrıştırmanın önemine dikkat çekerek, herkesin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

İtfaiye Çavuşluğu tarafından düzenlenen eğitimde, yangın anında alınması gereken tedbirler ve doğru müdahale yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Gerçekleştirilen tatbikat ile katılımcılar, yangın söndürme teknikleri ve güvenli tahliye süreçlerini deneyimledi.