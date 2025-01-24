Edirne İpsala Organize Sanayi Bölgesi’ne teknoloji alanında önemli bir yatırım daha kazandırıldı. Araç şarj istasyonu üretimi yapan ZENA Enerji, İpsala OSB’de yer almak için arazi tahsis sözleşmesini imzaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Organize Sanayi Bölgesi (OSB), teknoloji odaklı yatırımlarla büyümeye devam ediyor.

Araç şarj istasyonu üretimi yapan ZENA Enerji, İpsala OSB’de yer almak üzere Kaymakam Ömer Sevgili ile arazi tahsis sözleşmesini imzaladı.

Kaymakam Sevgili, ZENA Enerji’nin İpsala OSB’de yer almasının bölgeye büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, "İpsala’mız için teknoloji açısından önemli bir transfer yaptık. Organize Sanayi Bölgemizle birlikte yakın zamanda ilçemiz önemli ölçüde kalkınacaktır" dedi.

İpsala OSB'nin bu tür yatırımlarla sadece yerel değil, bölgesel kalkınmada da önemli bir merkez olma yolunda ilerlediğini belirten Kaymakam Sevgili, teknoloji transferleri ve üretim odaklı girişimlerle İpsala’nın ekonomik potansiyelinin daha da artacağını söyledi.