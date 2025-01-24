Edirne İl Jandarma Komutanlığı’nın Havsa ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda 2 adet 9 mm çapında, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 271 tabanca fişeği ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde kaçakçılık olaylarını önlemek için yürüttüğü çalışmalara hız kesmeden sürüyor.

Havsa ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucu KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yapılan aramalarda; 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü ve 271 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, olayla bağlantılı bir şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla adli tahkikat başlatılıkrne, Edirne İl Jandarma Komutanlığı, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kaçakçılık ve suçla mücadele faaliyetlerine halkın desteğiyle kararlı bir şekilde devam edeceğini duyurdu.