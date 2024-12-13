Edirne’den Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda tır kuyruğu 35 kilometreye dayandı.

Türkiye’nin ihracatının artması ve Bulgaristan’ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Edirne’den Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda yoğunluk yaşanıyor. İki gündür sıranın kendilerine gelmesi için kuyrukta bekleyen tır şoförleri, en az 35 saat sıra beklendiğini söyledi. Yanlarında getirdikleri yiyeceklerle ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan şoförler, zaman zaman zor anlar yaşadıklarına değindi.