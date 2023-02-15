Edirne Halk Eğitim Merkezi’nde üretilen el emeği göz nuru ürünlerin bir kısmı deprem bölgelerine gönderilirken, bir kısmı ise ücretsiz olarak oluşturulan sosyal market aracılığı ile Edirne’de misafir edilen depremzede ailelere ulaştırılacak.

Edirne Halk Eğitim Merkezi’nde üretilen el emeği göz nuru ürünlerin bir kısmı deprem bölgelerine gönderilirken, bir kısmı ise ücretsiz olarak oluşturulan sosyal market aracılığı ile Edirne’de misafir edilen depremzede ailelere ulaştırılacak.

Merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere 10 ili etkileyen depremlerin ardından yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Edirne’de Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri, kursiyerler ve gönüllülerin desteği ile üretilen el emeği göz nuru ürünler, depremzedelerin ısınmasına katkı sağlayacak. Depremzedeler için hazırlanan kıyafetler yaş guruplarına göre ayrıldı, ütülendi, paketlendi ve kutulara yerleştirildi.

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık’ın eşi Dilek Kırbıyık, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Dinç, Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Şehir Gönüllüleri Vakfı Müdürü Hicran Bali kurs merkezini ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Edirne’ye 2 bin depremzede aile geldi

Edirne’ye 2 binden fazla depremzede aile geldiğini söyleyen Dilek Kırbıyık, Mimar Sinan Spor Salonu’nda oluşturulan sosyal market aracılığı ile depremzede ailelerin ihtiyaçlarını ücretiz olarak alabileceğini aktardı. Marketteki eksikleri tamamladıklarını belirten Kırbıyık, yapılan çalışmalarla birlik ve beraberliğin gücünün ortaya çıktığını vurguladı.

Depremzedeler için yapılacak çalışmaları sivil toplum kuruluşları, öğretmenler ve polis eşlerine duyurduklarını söyleyen Kırbıyık, "Yardımlar aktı geldi, sağ olsunlar. Birlik ve beraberliğimizin gücünü orada da gördük. Arkadaşlarımızın bugün buradaki emeği çok büyük ve ihtiyaca yönelik bir emek var. Edirne’mizden deprem bölgesine çok tır gönderdik ama şunu fark ettik. Edirne güvenli bir bölge ve eşine dostuna akrabasına gelen çok oldu. Otellerde kalanları da ziyaret ettik. Anladık ki daha da gelen olacak. O yüzden biz buradaki marketimizi hep beraber güçlendirmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

Bugüne kadar yapılan yardımlardan dolayı Edirne halkına teşekkür eden Kırbıyık, marketin güçlü ve zengin olması için yardımların sürmesini istediklerini belirtti.

Edirne’deki kadınların hep birlikte el ele vererek güzel çalışmalar ortaya çıkardığını söyleyen Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, hazırlanan ürünlerin Edirne’deki depremzedelerin dertlerine derman olmasını diledi.

Depremzedeler için çeşitli kıyafetler diktiklerini söyleyen Edirne Halk Eğitim Merkezi Usta öğreticilerinden Fatma Akay, depremzede ailelerin bundan sonra güzel günler yaşamasını diledi.

İçerisinde 8 bin 500 ürünün yer aldığı kutular, oluşturulan insan zinciriyle araca yüklenerek depremzedeler için oluşturulan markete gönderildi.