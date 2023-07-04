Edirne’de Temmuz ayı ile birlikte yaşanan gurbetçi hareketliliğinin yanı sıra bu yıl 662’ncisi gerçekleştirilecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri heyecanını yaşamak isteyenler, otellerin ve esnafın yüzünü güldürecek.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yapıyor. Edirne’de dinlenen bazı gurbetçiler, kentteki tarihi, turistik noktaları dolaşarak esnaftan alışveriş yapıyor, yemek yiyor ve böylece ekonomiye de katkı sağlıyor. Gurbetçiler, Edirne’de hediyelik eşya satıcısından züccaciyeye, giyimden, badem ezmecisine, ciğerciden, otelcisine kadar birçok alanda esnafa destek oluyor.

Edirne Saraçhane Er Meydanı’nda 7-8-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’ne katılmak isteyen güreş sevdalıları da aylar öncesinden otellerde yerini ayırması, sektör temsilcilerini sevindirdi.

"Hafta sonu yoğunluk bekliyoruz"

Her yıl olduğu gibi bu yıl da gurbetçi misafirlerini ağırlamaya başladıklarını söyleyen Otel Müdürü Can Pekbaş, Aynı zamanda Edirne’nin düğünü, bayramı diye tabir ettikleri Kırkpınar etkinlikleri dolayısıyla da rezervasyon taleplerini almaya başladıklarını aktardı. Yoğun bir döneme girdiklerini belirten Pekbaş, özellikle hafta sonu yoğunluk beklediklerini söyledi.

Yurt dışından yurt dışından gelecek olan tüm misafirleri Edirne’de hazır bir şekilde beklediklerini aktaran Pekbaş, "Her sene olduğu gibi tabii Kırkpınar tarihlerinde Edirne’de dolacaktır. Gurbetçi misafirlerimizin gelişiyle zaten Edirne’de belli bir yoğunluk yaşanıyor. Otellerin dolu olması da Edirne esnafını ve biz otelcilerin de yüzünü güldürüyor" dedi.

İsveç’ten gelen ve otelde konaklayan gurbetçi Ahmet Ünal, hem Edirne’yi hem de halkını çok sevdiklerini söyledi. Almanya’dan gelen gurbetçi Muammer Kurtoğlu, Edirne’yi çok sevdiklerini ve özellikle tarihi noktalar ve Selimiye Camii’nin çok güzel olduğunu aktardı.

Hollanda’dan gelen gurbetçi Yılmaz Ekici, Edirne’nin Türkiye’nin girişi olduğu için ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan, sevdiklerine ve çocuklarına alışveriş yapıp dolaşacaklarını da ifade etti.