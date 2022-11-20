Türkiye’nin önde gelen tarım kentlerinden biri olan Edirne’de çiftçiler buğday ekimi mesaisini tamamladı.

Türkiye’nin önde gelen tarım kentlerinden biri olan Edirne’de çiftçiler buğday ekimi mesaisini tamamladı.

Edirne çiftçisi hasadın ardından bir süre dinlendirdikleri tarlalarda buğday ekim mesaisini tamamladı. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası stratejik öneme sahip ürünlerin başında gelen buğdayda sona gelindi. Çiftçi, kış mevsimi gelmeden buğday tohumlarını toprakla buluşturdu. Edirne çiftçisi, tarlalarında hummalı bir çalışma başlatarak ekim için kolları sıvadı. Traktörlerle hazırlanan tarlalar ekim için hazır hale getiriliyor ve daha sonra yine traktörlerle buğday tohumları toprakla buluşturuluyor.

Ekimden sonra haşere ve yabancı otlara karşı ara ara tarla ilaçlanırken, başak veren buğdayın hasadı biçerdöverlerle yapılıyor. Köylerdeki çiftçi, son teknolojiye sahip traktörlerle topraklarını sürerek tarlalarında buğdayları ekimi yaptı. Ekimi yapılan buğdaylar bundan sonra yağmurlarla ve kar yağınca sulanmaya başlayacak. Buğdaylar yeşerip olgunlaştıktan sonra Mayıs ve Haziran aylarında biçerdöverlerle hasat yapılacak. Çiftçi, kurak geçen sonbahar mevsiminde yağmurların yağmasını bekliyor.