Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen ’Çeltik Tarla Günü’ etkinliğine katılan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Edirne’nin çeltik üretiminde Türkiye’de öncü il olarak gözüktüğünü vurguladı.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen ’Çeltik Tarla Günü’ etkinliğine katılan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Edirne’nin çeltik üretiminde Türkiye’de öncü il olarak gözüktüğünü vurguladı.

Çeltik hasadına kısa bir süre kala Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından ’Çeltik Tarla Günü’ etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte çeltik çeşitleri açılan stantlarda sergilendi.

Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen bu organizasyona katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Edirne’nin vazgeçilmez unsurunun tarımsal üretim kapasitesi, sahip olduğu tarımsal araziler, verim ve rekolte olduğunu ifade etti.

Çeltiğin, Edirne’nin bir markası haline geldiğini ve damgasını vurduğunu söyleyen Vali Kırbıyık, "Yıllar itibarıyla değişkenlik gösterse de neredeyse sofraya konulan iki tabaktan birisi Edirne’de üretilen pirinçle sofralara geliyor. Çeltik üretiminde Türkiye’de öncü il Edirne" dedi.

Birinci unsurun tarımsal sulama imkanlarının arttırılması olduğunu aktaran Vali Kırbıyık, "Arazideki verimin arttırılması ama ikinci bir unsur da tabii ki burada yeni arayışlar, yeni denemeler, yeni ürünlerle beraber rekoltenin verimliliğini arttırması. Bu noktada Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü hakikaten çok kıymetli çalışmalar yürütüyor. Çeltik anlamında da bugüne kadar denediği, ürettiği çiftçimizin hizmetine sunduğu onlarca yeni çeşit var. Türkiye’yi artık mal olmuş tüm ülkenin genelinde kullanılan ve çiftçimizin büyük memnuniyet duyduğu, çeltik tohumlarının çeşitlerinin büyük bir kısmı bu enstitümüzde geliştirilmiş ürünler" ifadelerine yer verdi.

Önümüzdeki haftalarda çeltik hasadının başlayacağını hatırlatan Vali Kırbıyık, çiftçilere verimli ve bereketli bir hasat dönemi geçirmelerini diledi.

"Çeltikte bu yıl yüksek rekolte bekliyoruz"

Edirne’de geçtiğimiz yıl yaklaşık 515 bin dekar alanda çeltik üretiminin yapıldığını dile getiren Vali Kırbıyık, "Rekolte miktarına bakacak olursanız 411 bin ton civarında üretim gerçekleştirmişiz. Dekar başına yaklaşık 800 kilogram civarında bir ortalama değerimiz var ki bunun üzerine çıktığımız yıllar da çok da sıkça rastladığımız bir durum. Bu yıl da inşallah rekolteyi daha yüksek bekliyoruz. Çeltik için inşallah iyi bir yıl olacak" şeklinde konuştu.

Teknik ve teknolojilerin gelişmesiyle çeltik veriminde Türkiye’nin önemli bir yere ulaştığına değinen Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek, Türkiye’nin dünya çeltik verimi anlamında bakıldığında ilk sıralarda yer aldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Kırbıyık, çeltik ıslahında görevli mühendislere plaket takdim etti. Ardından ise beraberindekilerle birlikte deneme sahalarını gezerek çeltik üretimi hakkında bilgi aldı.