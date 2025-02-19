Edirne etkili olan karla beyaza bürürken çocuklar karın keyfini doyasıya çıkardı.

Edirne’de dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Kentin simgesi Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii başta olmak üzere tarihi mekanlar ile cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Yağan kar en çok da çocukları sevindirdi. Karla kaplanan kentte vatandaşlar gece saatlerinde dışarı çıkarak karın tadını çıkardı. Kimi kardan adam yaptı kimi de kartopu savaşıyla eğlendi. Soğuğa aldırış etmeyen çocuklar, okul çıkışı Selimiye Meydanı’nda kartopu oynayarak eğlendi. Ortaokul öğrencisi Kaan Arabacı, kar yağmasına çok sevindiklerini ve arkadaşlarıyla birlikte öğle arası kar topu oynayarak günün tadını çıkardıklarını söyledi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldüğü kentte kar yağışının önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Öte yandan vatandaşlardan buzlanmaya karşı dikkatli olmaları istendi.