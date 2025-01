Vatandaşlarla ve esnaflarla sık sık bir araya gelen sohbet eden, taleplerini dinleyen Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın, bu kez de Edirne Sanayi Sitesi esnafıyla buluştu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın, her zaman esnafların yanında olacaklarını belirterek, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krize ve son günlerde yaşanan durumlara da dikkati çekti.

Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın’ın Edirne Sanayi Sitesi esnaflarıyla bir araya geldiği toplantıda Eski Sanayi Sitesi Başkanı Göksel Akbaşak, Yeni Sanayi Sitesi Başkanı Adnan Taşkın, Yeni Sanayi Sitesi Önceki Dönem Başkanı Fikret Üstev, CHP Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve daire müdürleri de yer aldı.

Esnaflarla buluşma toplantısında konuşan Eski Sanayi Sitesi Başkanı Göksel Akbaşak, Başkan Gencan Akın’ın esnafa ve sanayiye yönelik destekleyici vizyonundan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sanayi sitemiz Edirne'nin ekonomisine katkı sağlayan, istihdam yaratan ve şehrimizin kalkınmasında önemli bir rol üstlenen bir merkezdir. Bugün burada sizlerle birlikte olmak birlik ve beraberlik ruhumuzu güçlendirecek geleceğe yönelik daha sağlam adımlar atmamızı sağlayacaktır.” dedi.

Sanayi esnafının bir aile gibi olduğunu belirten Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın, bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Emekçi bir ailenin kızı olduğunu ve mesleki hayatında da her zaman emekçilerin yanında olduğunu belirten Gencan Akın, “Edirne Belediye Başkanı olarak her zaman emeğin emekçinin yanında olmaya gayret gösteriyorum. Burası gerçekten benim ailem. Çünkü buradaki dostluğun, dayanışmanın ne demek olduğunu ben her zaman bilirim. Burada birinizin parmağı kanasa anında dostları yanına gelir. Anında dostları buna müdahale eder. Aslında burası tam dayanışmanın sembolüdür. O yüzden biz de şehrimizde aynı bu dayanışma örneğiyle hareket etmek istiyoruz. Bu dayanışmayı sürdürmek istiyoruz.” diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcılarının ve daire müdürlerinin sanayi sitesini ziyaret ederek başkanlardan taleplerini aldıklarını, hızlıca müdahale ettiklerini, orta ölçekte ve uzun ölçekte yapabileceklerini birlikte değerlendirdiklerini belirten Gencan Akın, “İhtiyaçların kimi zaman bir kısmını gerçekleştiriyoruz, bir kısmını gerçekleştiremiyoruz ama yapabileceğimiz, dokunabileceğimiz her noktada yanınızda olmaya çalışıyoruz.” dedi.

Ülkenin ağır bir ekonomik kriz içerisinde olduğunu da vurgulayan Akın, “Bazı esnaflarımız uzun senelerden beri verdikleri mücadeleyi bir şekilde sonlandırmak durumunda kalıyor. Çok ağır bir ekonomik kriz içerisindeyiz, bunun da farkındayız. Biz icra makamıyız. Her zaman sıkıntıları görüyoruz ama her zaman da şikayet eden taraf değil, çözüm üreten taraf olmak durumundayız. İnşallah önümüzdeki günlerde daha farklı şeyler olacak, daha farklı bir siyasi iklim olacak. Ben öyle öngörüyorum. Öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık bu iş sürdürülebilir değil.” ifadelerini kullandı.