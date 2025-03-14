Edirne 2. Amatör Futbol Ligi’nde kuralar Edirne ASKF’de çekildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Toplam 12 takımın katılacağı Edirne 2.Amatör Lig’de Keşan temsilcilerinden Yenimuhacır spor ile Beyendikspor C Grubu’nda yer aldı.

2.Amatör Lig’de gruplar şöyle oluştu.

A Grubu

  • Meriçspor
  • 26 Kasımspor
  • Ayşekadınspor
  • Havsaspor

B Grubu

  • Kurtuluş Gücü Spor
  • Gazi Mihalspor
  • Aslıhanspor
  • Şükrüpaşaspor

C GRUBU

UEFA Avrupa Ligi: Rangers: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı) UEFA Avrupa Ligi: Rangers: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

  • Mescidpaşa
  • Beyendikspor
  • Uzunköprü Dereköyspor
  • Yenimuhacır Spor

Liglerin başlama tarihi henüz açıklanmazken Keşan temsilcilerinin mücadele edeceğ C Grubu’nda ilk hafta fikstüründe Mescidpaşa-Yenimuhacırspor ile Beyendik-Uzunköprü Dereköyspor karşılaşması bekleniyor.

Kaynak: İGF