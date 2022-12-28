Fatih Karagümrük maçının 49. dakikasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Trabzonspor’un başarılı futbolcusu Edin Visca, omuz bölgesindeki köprücük kemiğinde çıkma ya da kırık şüphesiyle hastaneye götürüldü.

Fatih Karagümrük maçının 49. dakikasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Trabzonspor’un başarılı futbolcusu Edin Visca, omuz bölgesindeki köprücük kemiğinde çıkma ya da kırık şüphesiyle hastaneye götürüldü.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük’e 4-1 mağlup oldu. Bordo-mavililerde yenilginin yanı sıra Visca’nın sakatlanması da moralleri bozdu. Karşılaşmanın 49. dakikasında bir ikili mücadele sonrası omuzunun üstüne düşen Edin Visca, oyuna devam edemedi. Başarılı futbolcu, omuz bölgesindeki köprücük kemiğinde çıkma ya da kırık şüphesiyle hastaneye götürüldü.

Visca’nın durumu yapılacak kontrollerin ardından kulüp tarafından açıklanacak.