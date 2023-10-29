Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Pendikspor maçında sarı-lacivertli forma ile ilk kez hat-trick yaparken, ligdeki gol sayısını da 10’a çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor’u 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko, alınan galibiyette 3 kez fileleri havalandırmayı başarırken, üst üste 4 lig maçında gol sevinci yaşadı. Bosna Hersekli forvet, Pendikspor maçında 65, 77 ve 87. dakikalarda golleri atan isim oldu.

37 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’deki 10 maçta da forma giyerken ayrıca 2 kez asist yaptı. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 2 golü bulunan Dzeko, bu sezonki gol sayısını 12’ye yükseltti.

Pendik’te Fenerbahçe taraftarları balkonlarından maçı takip etti Pendik’te Fenerbahçe taraftarları balkonlarından maçı takip etti

Sezon başı takıma dahil olan Dzeko, Süper Lig’de ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Mücadeleye 11’de başlayan Edin Dzeko, 90 dakika sahada kaldı.