Fenerbahçe’nin 37 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko, “Bu taraftarın önünde oynamak benim için mutluluk” dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Moldova ekibi Zimbru’yu 5-0 mağlup etti. Maçın ardından yıldız oyuncu Edin Dzeko, basın mensuplarını açıklamalarda bulundu. Önemli bir maç olduğunu ve kazandıkları için mutlu olduklarını aktaran Dzeko, “İlk resmi maçımızdı. İlk maçımızda bu harika taraftarlarımızın önünde oyunumuzu oynadık. Mutluyum ki galip geldik. Güzel, harika bir netice elde ettik. Zaten takım olarak da arzu ettiğimiz sonuç buydu” diye konuştu.

“Bu taraftarın önünde oynamak benim için mutluluk”

Fenerbahçe’ye transfer olmadan önce taraftarın coşkulu, dinamik ve itici bir unsur olduğunu bildiğini dile getiren 37 yaşındaki futbolcu, “Uzun yıllardır futbolun içerisindeyim. Çok fazla statta oynadım. Çok fazla atmosferde oynadım. Ama şunu söyleyebilirim ki; bugün gerçekten bu taraftar karşısında duygulandım. Bu taraftarın önünde oynamak benim için mutluluk. Bu vesile ile onlara teşekkür etmek istiyorum. Ben, bu taraftar ve kulüp için her şeyimi ortaya koyacağım. İlk maçınızı oynadığınızda bir şekilde gol atmak istersiniz. Adınızı gol atanlar listesine yazdırmak istersiniz. Benim için tabii ki gol atmak mutluluktu. Kent ve Szymanski için de mutluyum. Onlar da gollerini attılar. Böyle başlangıçlar her zaman güzeldir” ifadelerini kullandı.

“Saha içi ve dışında rol model olabilmek için buradayım”

Takıma katılmasının en büyük etkeninin genç oyunculara örnek bir futbolcu olması olduğunun altını çizen tecrübeli golcü, “Evet tabii ki de kulübün beni buraya getirmeye amacı da bu. Takımdaki diğer arkadaşlarıma örnek olabilmek için kulüp beni buraya getirdi. Hem saha içinde hem de saha dışında iyi bir rol model olabilmek için ben buradayım. Bunu da en iyi şekilde ortaya koymaya çalışıyorum. Bu noktada en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hem sahada, hem statta göstereceğimiz örnek modelle göstereceğimiz performansla, hem de saha dışında bu örnekliği göstermek istiyoruz. Çünkü bizler bu harika kulüp ve logo için oynuyoruz. Öyle zannediyorum ki maç maç daha iyi noktaya geleceğiz. Birbirimizi çok daha iyi bir şekilde tanıyabileceğimizi düşünüyorum. Sezon uzun bizimde kendimizden beklentimiz yüksek. Özellikle bu beklentimizi de, oyunumuzu da maç maç göstermek durumundayız” şeklinde konuştu.

“Cengiz Ünder, harika bir oyuncu”

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde olan Cengiz Ünder’in sorulmasıyla ilgili Dzeko, “Evet kendisini biliyorum. Aynı zamanda arkadaşım. Hem oyuncu olarak onu iyi tanıyorum. Hem de arkadaş olarak, bireysel de onu iyi bir şekilde tanıyorum. İyi bir oyuncu olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama bu tür konuları kulüple görüşmeniz gerekiyor. Ben bu konularda yorum yapamam. Ama tek söyleyebileceğim Cengiz Ünder’in harika bir oyuncu olduğudur” açıklamasında bulundu.