Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde ATAP A.Ş. tarafından kurulan Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezinin (ETİM) Kurulması için Teknik Destek Projesi Kapanış Töreni ve Proje çerçevesinde düzenlenen EDICtive Tasarım Yarışması Ödül Töreni gerçekleşti.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde ATAP A.Ş. tarafından kurulan Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezinin (ETİM) Kurulması için Teknik Destek Projesi Kapanış Töreni ve Proje çerçevesinde düzenlenen EDICtive Tasarım Yarışması Ödül Töreni gerçekleşti.

Tören, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Ender Şen’in konuşmalar ile başladı. Program ETİM Direktörü Hakan Ünal’ın ETİM’in sürdürülebilirliği hakkındaki sunum ile devam etti. Proje çerçevesinde elde edilen çıktıların aktarıldığı etkinlikte proje çerçevesinde uygulanan KOBİ Destek Programına katılan firmaların plaket töreni de gerçekleşecekti.

Öğleden sonraki oturumda “Eklemeli İmalatın Geleceği ve Sanayide Verimliliğe Etkisi” konulu panel de düzenlendi. Panelde ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken’in moderasyonunda ETİM Direktörü Hakan Ünal, Türk Eklemeli İmalat Birliği Dönem Başkanı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Emrecan Söylemez, Aselsan Malzeme Tasarım Lider Mühendisi Dr. Evren Tan ve Katalonya Politeknik Üniversitesinden Transfer ve Valorizasyon Direktörü Roger Uceda konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerini katılımcılar ile paylaştı. Törenin sonunda EDICtive Tasarım Yarışmasında sanayi ve üniversite kategorilerinde dereceye giren gruplara ödülleri takdim edildi.

“Hayalini Tasarla, İnovasyonla Geliştir, ETİM ile Gerçekleştir”

Yapılan açıklamada, "ETİM ile havacılık, raylı sistemler, makine imalat, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin inovatif ürünlerle dünya piyasalarında rekabet gücünün arttırılması hedefleniyor. KOBİ’lerin mühendislik, tasarım ve prototipleme kabiliyetlerinin geliştirilmesine direkt katkı sağlaması amaçlanan ETİM’de ülkemizin dış ticaret açığının azaltılması ve bölgenin rekabetçilik seviyesinin arttırılması için çalışmalar yürütülüyor. Ülke sanayisine önemli katkılar sunacak olan ETİM, hayallerin İnovasyonla gerçekleştiği bir merkez olarak Eskişehir sanayisinde yerini aldı. ETGB yönetici şirketi ATAP A.Ş tarafından hayata geçirilen ETİM, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi - Organize Sanayi Bölgesi Yerleşkesinde bin 100 metrekare bir alana kuruldu. ETİM’in paydaşları arasında Eskişehir OSB Müdürlüğü, Eskişehir Sanayi Odası, Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Raylı Sistemler ile Eskişehir Havacılık kümelenmeleri bulunuyor" denildi.

Teknik Destek Projesi hakkında

Açıklamanın devamında, "Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezinin Kurulması için Teknik Destek Projesi 27 Temmuz 2020’de başlamış olup toplam 30 ay süre ile 3 bileşen altında uygulandı; Birinci bileşen altında ETİM’in kuruluş aşaması için gerekli iş planları hazırlanarak ETİM’i operasyonel hale getirmek için personele yönelik çerçeveli eğitimler ve mentörlük çalışmaları gerçekleştirildi. ETİM’i Türkiye’de ve yurt dışında tanıtmak için çalışma ziyaretleri ve fuar katılımları da düzenlendi. İkinci bileşen çerçevesinde; KOBİ’lerin eğitim ihtiyaç analizleri raporlanmış ve ihtiyaçları doğrultusunda ETİM’in kapasite geliştirme hizmet paketlerini de tanıtmak için KOBİ’lere yönelik çerçeveli eğitimler gerçekleştirildi. Buna ek olarak, KOBİ Destek Programı çerçevesinde seçilen 5 pilot projenin prototip üretimi ETİM’in yüksek teknoloji ekipmanlarıyla ve yetkin personeli ile üretildi. Üçüncü bileşen olan iletişim ve görünürlük faaliyetleri altında KOBİ’lerin ETİM ve hizmetlerine ilişkin farkındalığını artırmak için sosyal ağlar oluşturulmuş ve aktif bir şekilde kullanılmış, görünürlük materyalleri üretilmiş ve tasarım yarışması, açılış etkinliği gibi faaliyetler düzenlenmiştir" denildi.

EDICtive Tasarım Yarışması hakkında

10 Haziran 2022 tarihinde duyuruya çıkan ve 17 Ekim 2022 tarihine kadar başvuruların devam ettiği EDICtive Tasarım Yarışması çerçevesinde gelen başvurular incelenerek sanayi ve üniversite kategorilerinden kazananlar belirlenmiştir. İki farklı sektöre açık olan yarışma çerçevesinde başvuran takımlar sanayi tesislerinde, makinelerde ve konutlarda; ısıtma ve soğutma sistemlerindeki enerji tüketimini eklemeli imalat yöntemlerini de kullanarak en aza indirecek çözümler geliştirmişlerdir. Gelen başvuruların değerlendirilmesinin sonucunda seçilen birincilere 25 bin TL, ikincilere 20 bin TL ve üçüncülere 15 bin TL tutarlarında hediye çekleri 18 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek Ödül Töreninde takdim edildi. İki kategori için de birinci seçilen tasarımların prototipi ETİM’in makineleri ile de üretildi.

Kazanan Takımlar

Sanayi kategorisi: 1. MDA TAI, 2. GESKON, 3. FORMPLAST

Üniversite; 1. X-TRUSİON, 2. İTÜ TAM, 3. HİDROANA

Rekabetçi Sektörler Programı Hakkında

Rekabetçi Sektörler Programı, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen, yaklaşık 800 milyon avroluk bir bütçeyi projeler aracılığı ile kullandıran bir mali destek programıdır. 2007 yılından bu yana yürütülen Program ile Türkiye’nin farklı bölgelerinde sanayicilerin, KOBİ’lerin ve girişimcilerin rekabet gücünü arttırarak sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanması amaçlanıyor.