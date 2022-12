Eğitimde Değerler Eğitimi Programı (EDEP) projesi bu yıl da farklı etkinlik ve uygulamalarla Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından devam ediyor.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 2016-2017 Eğitim Öğretim yılından bu yana her kademe ve türdeki eğitim ortamlarında öğretmen ile öğrencilere yönelik aralıksız uygulanmaya devam eden Eğitimde Değerler Eğitimi Programı (EDEP) projesi bu yıl da farklı etkinlik ve uygulamalarla sürüyor. Amacı; milli ve manevi değerlere sahip, sorumluluk ve inisiyatif alabilen, yenilikçi ve gelişime açık bireyler yetiştirmek olan ve her yıl kendini geliştirerek yeni eğitim yaklaşımlarını felsefesine dahil eden EDEP, “Değerli Buluşmalar Söyleşileri” çatısı altında öğretmenlerin de kazanımlarına katkı sağlıyor. Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen söyleşiye katılan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici konuşmasında “Değerleriyle bezenmiş bir öğrencinin toplumda iyi bir birey, iyi bir insan olma ve toplum dizaynı noktasında da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Müdürlüğümüzce hayata geçirilen Eğitimde Değerler Eğitimi programı başladığı günden bugüne kadar sürekli olarak güncellendi. İhtiyaçlara göre yeniden dizayn edilerek dinamik bir yapıda günün şartlarına uyumlu tutmaktayız. İnsan her geçen gün değişen ve gelişen bir varlık. Bilişsel, duyuşsal, sosyal projeler ve çalışmalarla öğrencilerimize yaptığımız dokunuşlar öğrencilerimizin çok yönlü olarak hayata hazırlanmasını sağlıyor. Değerli Buluşmalar Söyleşilerimizi öğrencilerimiz ve eğitimcilerimiz adına çok önemsiyoruz. Burada bizlerle birlikte bulunan akademisyenlerimize ve katılımcı öğretmenlerimize içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.

Pamukkale Üniversitesi ile iş birliği içerisinde yapılan Değerli Buluşmalar Söyleşileri ikinci buluşmasında, PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman İnan, Doç. Dr. Abdurrahman Şahin ile Hacı Ahmet Paralı İlkokulu Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Meriç Dönmez tarafından gerçekleştirildi.