Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ocak Kültür Etkinlikleri kapsamında Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “şehir tasavvurunu” ele alarak önemli bir vefa programına daha imza attı.SAKARYA (İGFA) - Edebiyatla şehir bağlantısının öneminden bahseden Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, “Edebiyat her zaman şehirlerle bağlantılıdır. Türk şairlerinin en çok işlediği şehir, Osmanlı’nın başkenti olan İstanbul’dur. Geleneksel olarak İstanbul, şairler tarafından cennet olarak tasvir edilmiştir. Ancak modern dönemlerde ideal şehir kavramı değişmiş, Londra ve Paris gibi şehirler modern medeniyetin simgesi haline gelmiştir. Bu durum İstanbul’u eleştirilerin odağı haline getirmiştir” dedi.

Tanpınar şehirlerin ruhunu anlamış bir yazardır

Türklerin tarih sahnesinde şehirleşme kültüründen bahseden Prof. Dr. Mehmet Samsakçı, “İstanbul, tarih boyunca medeniyetlerin rekabet ve mücadele sahası olmuştur. Batı, Türkleri Asyalı bir toplum olarak görüp, geldikleri topraklara dönmelerini istemiştir. Ancak Türklerin en büyük iddialarından biri, sahip oldukları şehirleşme kültürüdür.Tanpınar, şehirlerin ruhunu anlamış bir yazardır. Beş Şehir kitabında, Erzurum, Ankara, Konya, Bursa ve İstanbul’u ele alarak, bu şehirlerin tarihsel ve kültürel önemini gözler önüne sermiştir. Tanpınar, özellikle İstanbul’u bir medeniyet merkezi olarak görür. O’nun yazıları, tarihle bugünü nasıl bağdaştıracağımız ve medeniyetimizi nasıl sürdüreceğimiz sorularına ışık tutar” diye konuştu.

Yeni bir perspektif

Büyükşehir Belediyesi’nin kültür etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşi, Tanpınar’ın eserlerine ve şehir algısına dair derinlemesine bir bakış sunarak katılımcıların edebiyat penceresine yeni bir perspektif kazandırdı.