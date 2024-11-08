Sakarya'da Büyükşehir Akademi’de Yazarlık Atölyesi’nin son dersinde gençlerle buluşan edebiyatçı Güray Süngü, yazı yeteneğini geliştirmek için öneriler verirken “Kalemi vücudunuzun bir parçası olarak taşıyın” vurgusu yaparak, “Yazmak, sadece bir ilham meselesi değil, hayatın her anında gözlem yapmak, düşünmek ve hissetmekle beslenen bir süreçtir” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği Büyükşehir Akademi’de dersler devam ediyor.

Yazarlık atölyesi dersinde katılımcılar Yazar Güray Süngü’nün rehberliğinde edebiyat yolculuğuna çıktı.

YAZARLIK BİR MESLEK DEĞİL

Süngü, gençlere yazarlığın gözlem, düşünme ve hissetme ile beslenen bir süreç olduğunu anlatırken, bir meslek olmadığına değindi.Eğitimci ve edebiyatçı Süngü, inatçıların bıkmadan usanmadan bir şeyler yazıp, yazılan denemelerinde keşfedilmesi için zamanını beklemesi gerektiğini ifade etti.

KALEMİ YÜREĞİNİZDE TAŞIYIN

Güray Süngü, yazarlığın bir ilham meselesi olduğunu söyleyerek kalemin yazarın ruhunda taşınması gerektiğini vurguladı ve “Kalem taşıyın, o artık sizin bir parçanız olsun” diyerek aklımıza gelen fikirlerin kaçırılmaması gerektiğine değindi.

Süngü, “Sanal alemde kaybolmamak için not alın, biriken fikirler yazarın gücüdür,” sözleriyle not almanın önemini vurguladı.

“Kitap taşımak, beyaz giymek gibidir,” diyen Süngü, bu basit alışkanlığın bile yazarlık yolculuğunda önemli bir rol oynadığını belirterek şöyle dedi:

“Kitaplar sadece hikâye değil, düşünce ve bakış açısı sunar, iyi bir kitap insana derinlik katar. Dili varlığı bir mucizedir. Her dil kendine özgü bir dünya sunar ve bu çeşitlilik hayranlık vericidir Dil bizim mirasımız; onu iyi kullanmak yazarlığın özüdür” Süngü, ders sonunda öğrencilerin sorularını cevapladı.

