Manisa’nın Salihli ilçesinde edebiyat tutkunu genç Armağan Ayyürü, "Hissettiğin Senin Işığındır" ismini verdiği ilk kitabını çıkardı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan edebiyat tutkunu Armağan Ayyürü, bu tutkusunu kitap yazarak taçlandırmaya karar verdi. Genç yazar Ayyürü, "Hissettiğin Senin Işığındır" adlı kitabında insanların duygu ve düşünlerini anlattığını vurguladı. İkinci kitap için çalışmalara başladığını dile getiren genç yazar Ayyürü, "Hissettiğin Senin Işığındır" isimli kitabı ulaşmak isteyenlerin, internet üzerinden sipariş verebileceklerini sözlerine ekledi.