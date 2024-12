"Uluslararası Edebiyat Festivali" Bursa’nın Osmangazi ilçesinde başladı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde Merinos AKKM ‘de düzenlenen etkinlik kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi, edebiyatın kalbinde, tarih ve kültürün heyecan dolu bir başlangıcını yaptı. 5-8 Aralık 2024 tarihleri arasında "Başlangıçlar" teması ile düzenlenen "Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali", Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde festival izleyenlerin katılımı ile başladı. Edebiyat Festivali’nin açılış konuşmasını Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Şafak Baba Pala gerçekleştirdi. Pala’nın konuşmasının ardından söz alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bursa sadece tarih kokan sokakları ve yeşil doğasıyla değil aynı zamanda derin kültürel mirasıyla da bir edebiyat kentidir. Bursa’da kelimeler tarih kokar. Bu kentin renkleri şairin dizelerinde canlanır, ruhu şairin dizelerinde can bulur. Birçok yazar ve şair Bursa’dan esinlenmiş, birçok eser yazmıştır. Bursa’nın her köşesinde edebiyat yaşar. Uludağ’ı, Irgandı Köprüsü’nü yazarların gözünden başka görürüz. Bursa bu yüzden sadece geçmişin değil geleceğinde bir edebiyat kentidir. Bursa Edebiyat Festivali bu yıl ‘Başlangıçlar’ temasına ait. Her birimizin yaşamında farklı başlangıçlar vardır. Her yeni başlangıç bizi ileriye taşır. Bursa’daki edebiyat severlere, edebiyatın bu gücünden bir başlangıç sunuyoruz. Edebiyat insan kalbine dokunan çok önemli bir köprüdür. Farklı kültürleri bir araya getirdiği gibi bizleri de bir araya getirir. Sadece edebiyatı kutlamak değil insanları edebiyat aracılığıyla da bir araya getirmek hedefimizdir. Bursa’yı böyle bir önemle festivalle daha iyi noktalara taşıma hedefimiz var. Bizler kültür ve sanat, eğitim, sporla da gençlerin, çocukların her yaştan insanın gelişimine ufuk saçtığını, kentin ve kentlinin çok önemli bir sıçramayla bir yerlere yükseldiğini biliyoruz” diye konuştu.

“Bursa’da yeni başlangıçlar keşfetmeye davet ediyorum”

Festivalde çok önemli yazarların olduğunu dile getiren Bozbey, “Çocuklarımıza yönelik çok önemli atölyeler olacak. Yazmayı ve keşfetmeyi öğretecek. Eserlerin derinliklerine inerek yeni bakış açıları kazandırılacak. Bursa’da bu büyüyü hep birlikte keşfedecek, edebiyatın birleştirici gücünü yansıtacaklar. Yurt dışından ve yurt içinden yazarları davet ederek Bursa’nın Gölyazı bölgesini yazdılar. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak dağ yöresinde gibi planlayarak, yazarlarımızın o bölgeyi yansıtmasını, destek olmayı istiyoruz. Festivale katılacak olan tüm yazarlarımız eserlerin derinliklerine inerek kelimenin büyüsünü Bursa’da keşfedecek. Bursa’da bu festival gelenek haline gelecek. Bursa’da yeni başlangıçlar keşfetmeye Bursalıları davet ediyorum. Her yeni yolculuğa hep birlikte çıkacağız” ifadelerini kullandı.