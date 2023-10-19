Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Milli Devlet ve Cumhuriyet’in Anlamı Üzerine’ başlıklı konferans, Prof. Dr. Taciser Tüfekçi Sivas Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Yakut, “Cumhuriyete Doğru konferanslar dizisinin ikincisini tertip ediyoruz. Bu, Cumhuriyetimizin yüzüncü kuruluş yıldönümü nedeniyle başlattığımız bir etkinlik. Hepinizin bildiği gibi Türkiye’deki ulus devletin Anadolu hareketiyle başladığını, ete kemiğe büründüğünü, felsefesinin ve düşünsel yapısının adım adım oluşturulduğunu belirtebiliriz. Ulus devletin kuruluş süreci aynı zamanda Cumhuriyetimizin de kuruluş sürecine denk gelmektedir. Elbette laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olarak zaman içerisinde geliştiğini ve daha da gelişeceğini vurgulamamız gerekiyor.” diye belirtti.

“Milli devlet ve cumhuriyet iç içe geçmiş olgular olarak karşımıza çıkıyor”

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Burgaç ise konuşmasında şunlar ifade etti:

“Öncelikle belirtmek isterim ki cumhuriyetimizin yüzüncü yılında bu cumhuriyetin yetiştirdiği bir akademisyen olarak konuşma yapmak benim için gurur verici. Milli devlet ve cumhuriyet iç içe geçmiş olgular olarak karşımıza çıkıyor. Milliyetçiliğin nasıl ve hangi zeminlerde ortaya çıktığı meselesi Türk devletinin kuruluşunu ve aynı zamanda cumhuriyetimizi anlayabilmek adına son derece büyük bir önem taşıyor. Milliyetçilik modern çağ ürünü olan bir siyasal ideolojidir. Milliyetçilik bir kez ortaya çıktıktan sonra eski sistemi değiştirecek birçok yeni süreci de beraberinde getiriyor. Milliyetçilik, vatan kavramı etrafında ve ümmetin yerine milletin aidiyet duygusuna sahip olan yeni bir bağlılık getirdi.”

Düzenlenen konferansa Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Kemal Yakut ve Doç. Dr. Murat Burgaç başta olmak üzere çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci katıldı.