Anadolu Üniversitesi “Yeni Öncüler: Türkiye’de Toprağa Dönüş Hareketi ve Sağkalım (Survival)” başlıklı semineri düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından “Yeni Öncüler: Türkiye’de Toprağa Dönüş Hareketi ve Sağkalım (Survival)” başlıklı seminer gerçekleştirildi. Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Taciser Tüfekçi Sivas Konferans Salonu’nda çevrimiçi ve yüz yüze olarak düzenlenen seminere çok sayıda akademisyen ve öğrenci katılım gösterdi.

“Ekolojik Kriz ve Kırsala Dönüş: Türkiye’de Yeni Bir Toplumsal Hareket Yükseliyor”

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ebru Güzel, “Yeni Öncüler” başlıklı konuşmasında içinde bulunduğumuz çağın en büyük sorunlarından biri olan iklim krizine yönelik çarpıcı perspektifler sunarak, kırsala yerleşerek toplumsal dönüşümün öncüleri haline gelen bireylerin, iklim krizinin etkilerini öngörerek sürdürülebilir bir yaşam modeli geliştirme çabalarını analiz etti. Prof. Dr. Güzel, Türkiye’de 2000’li yıllardan itibaren kırsala dönüş eğiliminin hız kazandığını ve pandemi sürecinin bu hareketi daha da güçlendirdiğini vurguladı. Güzel, “Pandemi, sağlıklı gıdaya erişim, yerel tohumların korunması ve kırsalda yeni ekonomik modellerin geliştirilmesi gibi alanlarda kırsalın önemini yeniden gündeme getirdi. Bu süreç, yalnızca bireysel yaşam tercihlerini değil, toplumsal dönüşümü de etkileyen bir hareket olarak şekilleniyor” dedi.

Saha araştırmalarından çarpıcı keşifler

İki yıl süren saha çalışmasından elde ettiği verileri paylaşan Prof. Dr. Güzel, kırsala dönüş hareketinin ekonomik ve sosyal dinamiklerine dikkat çekti. Çeşitli meslek gruplarından bireylerin sermayelerini kırsala yönlendirdiğini belirten Güzel, bu kişilerin projelerinin kırsal bölgelerde sürdürülebilir bir yaşam modeli oluşturma çabalarına önemli katkılar sağladığını ifade etti. “Kırsalda hayata geçirilen bu projeler, ekoturizmden tarıma, kadın istihdamından yerel dayanışma ağlarına kadar birçok alanda toplumsal fayda üretiyor” diyen Güzel, kırsalın gelecekte de artan bir ilgiyle karşılanacağının altını çizdi.

Seminer sonunda Prof. Dr. Güzel’e katkılarından dolayı Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fuat Güllüpınar tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.