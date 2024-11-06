Eskişehir’de düzenlenen ’Eskişehir Efsaneleri’ semineri, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Taciser Tüfekçi Sivas Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Efsanelerin ne olduğuna, Eskişehir’deki efsaneler hakkında herhangi bir makalenin yayımlanmadığına ve bu sebeple de araştırmalar yürüttüğüne değinen Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülfükar Bayraktar, "Efsaneler olağanüstü, elle tutulamayan, gözle görülemeyen ya da birtakım tabiat oluşumlarının hikayesini anlatan olağanüstü vakalar, olaylar gibi ifadelerdir. Mitoloji ile efsane kavramı birbirine çok karıştırılır. Mitoloji ile efsane arasındaki en temel ayrım, ikisinin temelinde de evreninin oluşumuyla ilgili ifadeler yer almasıdır. Mitoloji eski dünya, efsane ise günümüzdeki dünya noktasında bize önemli bilgiler sunar. Efsaneler mitlerin modernleşmiş şekilleri olarak ifade edildiği için temelde kutsal ögeler taşımaktadırlar" dedi.

“Efsaneler inanç yönü ağır basan anlatmalardır”

Prof. Dr. Bayraktar, sözlerinin devamında, "Efsaneler inanç yönü ağır basan anlatmalardır ve anlatılan şeylerin gerçekten yaşandığına inanılır. Efsaneleri 6 ana başlık altında tasrif ettik. Dijital kültür yani internet, sosyal medya ve bu platformlardaki efsaneleri tek tek derledik. Yazılı kaynaklardan Eskişehir’le ilgili bütün efsaneleri toparladık son olarak da belirli yerlerde derleme çalışmaları yaptık. Yunus Emre ile ilgili çok fazla efsane tespitinde bulunduk, Seyyid Battal Gazi ve Kesik Başlar efsanesi de Eskişehir ve çevresinde en fazla anlatılan efsaneler olarak karşımıza çıktı. Yer adları ile ilgili; Kanlıkavak Parkı Efsanesi, Sivrihisar Kalesi, Beş Bacalı Kilim efsanesi, Odunpazarı Evleri ile ilgili inanışlar da yine söz konusu" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ından Türk Halk Anabilim Dalı öğrencisi Hazal Aslan, araştırma hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Seminer soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülfükar Bayraktar’ın konuşmacı olduğu seminere, Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Güllüpınar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katılım gösterdi.