Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından ’Cumhuriyetin Anlamı ve Türkiye Cumhuriyeti’ başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen ’Cumhuriyetin Anlamı ve Türkiye Cumhuriyeti’ başlıklı konferans Edebiyat Fakültesi Turuncu Salon’da gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğretim elemanı Öğr. Gör. Dr. İbrahim Sarı’nın konuşmacı olarak yer aldığı konferansa Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Makbule Sabziyeva başta olmak üzere çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

“Cumhuriyetin temelinde seçim var”

Öğr. Gör. Dr. İbrahim Sarı, konferanstaki konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Cumhuriyetin Anlamı ve Türkiye Cumhuriyeti’ diye bir başlık seçtik daha genel olsun diye fakat bugün asıl bahsetmek istediğim konu cumhuriyetin ne demek olduğu, kavramsal anlamı ve bizim için neden önemli olduğu. Bizler cumhuriyete halkın kendi kendini yönetmesi diye açıklıyoruz ama aslında bu kavramı içselleştirmemiz gerekiyor. Öncesinde bir saltanat vardı ve yönetim bir aileye aitti; cumhuriyet bunu reddediyor. Cumhuriyet, halkın menfaatlerinin korunmasına en büyük aday çünkü temelinde seçim esası var. Atatürk’ün attığı her adım demokratik bir toplum kurma üzerineydi. Onların cumhuriyetten anladıkları demokrasiydi. Biz bugünden baktığımızda bazı şeyleri göremiyoruz, bir imparatorluk yıkılıyor bu büyük bir olay. Atatürk, Türk aydınlanmasının getirdiği kişilerden olmasının yanında o dönemde dünyanın gittiği yönü, gelişmeleri gören ve bir halk yönetimi getirmeye çalışan biriydi” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyetin Anlamı ve Türkiye Cumhuriyeti” başlıklı konferans Cumhuriyetin 100. Yılı, Cumhuriyetin Kuruluşu ve Ruslar ile İlişkiler konuları ile son buldu.