Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesinde çağdaş eğitimde mükemmeliyeti yakalama hedefi doğrultusunda Edebiyat Fakültesinden sekiz bölümün akreditasyonu için yapılan FEDEK başvurusunun değerlendirme ve denetleme süreci tamamlandı.

Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesinde çağdaş eğitimde mükemmeliyeti yakalama hedefi doğrultusunda Edebiyat Fakültesinden sekiz bölümün akreditasyonu için yapılan FEDEK başvurusunun değerlendirme ve denetleme süreci tamamlandı.

FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen - Edebiyat, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından 5-8 Kasım 2022 tarihlerinde üç gün boyunca 19 kişilik akademik bir heyet tarafından incelenen ve denetlenen Edebiyat Fakültesinin sekiz ayrı bölümü (Arkeoloji, Coğrafya, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Felsefe, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı) için değerlendirme sonuç toplantısı Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Senato salonunda gerçekleşti.

Açılışını Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yaptığı toplantıda FEDEK heyet başkanı ile heyet üyeleri, Edebiyat Fakültesi Dekanı, Dekan Yardımcıları ve ilgili Bölüm Başkanları hazır bulundu. FEDEK heyet başkanı Prof. Dr. Sadullah Sakallıoğlu Erzurum’da ve Atatürk Üniversitesinde bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek Edebiyat Fakültesinde akreditasyon başvurusunda bulunan bölümlerin ve Edebiyat Fakültesinin genel bir değerlendirmesini yaptı. Ardından Bölümlerden sorumlu değerlendiriciler denetledikleri bölümlerle ilgili hazırladıkları raporları sundular. FEDEK’e akreditasyon için başvuruda bulunan bölümlerin güçlü ve zayıf yönlerinin şeffaf bir şekilde dile getirildiği toplantıda Edebiyat Fakültesinin yeni hizmet binasının öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde tasarlandığının altı çizildi. Ayrıca hazırlanan raporlarda Edebiyat Fakültesinin ve ilgili bölümlerinin öğretim üyesi açısından dolgunluğu, eğitimde dijital alt yapı kalitesi, değişim programları ve uluslararasılaşma, öğrenci kulüplerinin çeşitliliği, sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerde zenginlik, öğrencilerde aidiyet ve güven duygusunun gelişmiş olması gibi hususlar dikkat çekti.

Toplantının sonunda Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yapılan incelemelerden ve toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek FEDEK heyetine teşekkürlerini iletti. Çomaklı, göreve geldikleri günden bu yana üniversitemizde modern eğitim sistemine geçme, dünyanın önde gelen üniversiteleriyle eş değer düzeyde bilim üreterek eğitim verme hedefiyle hareket ettiklerini vurguladı ve bu yöndeki tüm taleplere, yeniliklere açık olduklarını; bu bağlamda üniversitenin tüm imkânlarının seferber edildiğini söyledi.