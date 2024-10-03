Samsun’un Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, Sağlık Bakanlığı’nın Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliği gereği ilçe genelindeki eczaneler denetlendi.

Havza İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Kursal başkanlığındaki ekip tarafından ilçede 2. yarıyıl eczane denetimleri yapıldı. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Kursal eczanelerin, hastalara daha kaliteli ve güvenli ilaç teminini amaçlayan denetimlerin, bakanlığın öngördüğü şekilde yılda iki kez uygulandığını vurgulayarak, “Denetimler kapsamında uyuşturucu ve psikotrop ilaçların kayıtları, ortam ve buzdolabı ısı, nem kayıtları, ölçüm cihazlarının, termometre ve hassas terazi kalibrasyon kayıtları, eczanelerdeki fiziki yapısının yanı sıra hijyenik olup olmadıkları da denetlenmektedir. Halkımıza sunulan sağlık hizmetinin en önemli paydaşlarından olan eczanelerimize de hastalarımıza ilaçlarının güvenilir şekilde ulaştırılmasına gösterdikleri özen nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.