Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir-Bilecik Eczane Teknisyenleri Derneği Başkanı Seydi Gökçe ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile temaslarını sürdürüyor. Bu çerçevede Başkan Ataç, Eskişehir-Bilecik Eczane Teknisyenleri Derneği Başkanı Seydi Gökçe ve yönetimini makamında ağırladı. Gökçe, ziyaretinde dernek faaliyetleri hakkında Başkan Ataç’a bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç, Gökçe ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.