Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Taş Alicenap’ın yürütücülüğünü yaptığı ve 2023 yılında başlayan "Animasyon Eğitiminde Disiplinlerarası Bir Yaklaşım: ’Medikal Animasyon’ Ders Tasarımı, Uygulaması ve Değerlendirmesi" başlıklı projesinin toplantısı çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Proje kapsamında medikal animasyon konusunda işgücü potansiyelini değerlendirmek için diğer bir yaygınlaştırma faaliyeti de ilgili paydaşlarla çevrim içi olarak gerçekleştirildi. BEBKA, ATAP, Türk Medikal İllüstratörler Birliği ve ilgili paydaşların katılımı ile gerçekleştirilen “Medikal Animasyon Konusunda Potansiyel İşgücü Değerlendirme Toplantısı” medikal animasyon dersini seçen, bu konuda kendisine kariyer seçmek isteyen veya girişimci olmak isteyen öğrenciler için birlikte neler yapılabileceği üzerine görüş ve önerilerle tamamlandı. Görüşmelerde animasyonun eğitim ve eğlence dışında medikal, mühendislik, temel bilimler gibi alanlarda kullanılabileceği kapsamlı uygulama alanları ve buralarda doğabilecek istihdam potansiyelleri üzerinde duruldu.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Çiğdem Taş Alicenap, “Çalışmamız TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında desteklendi ve ilk kez Türkiye’de lisans düzeyinde eczacılık ve çizgi film/animasyon gibi iki farklı disiplini bir araya getirdi. Proje kapsamında Anadolu Üniversitesi’nde MED 302 Medikal Animasyon dersinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği ile diğer üniversitelerde de uygulanabilirliği noktasında çalışmalar yapıldı” ifadelerini kullandı.

İki yıldır süren araştırmanın proje ekibinde Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinem Ilgın, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Güven ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emin Bakan araştırmacı olarak görev aldı. Araştırmada ayrıca Arş. Gör. Burak Karaduman, Arş. Gör. Yasin Arslan ve doktorant Sibel Küçükkayhan ise bursiyer olarak görev aldı.

Proje süreçleri ve sonuçlarının paylaşıldığı toplantıya Türkiye genelinde Çizgi Film ve Animasyon eğitimi veren üniversiteler ile Eczacılık Fakülteleri davet edildi. Toplantıya ayrıca Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Açıköğretim Fakültesinden öğretim elemanları ile öğrenciler de katılım gösterdi.