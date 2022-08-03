Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, farklı günlerde ve oturumlarla düzenlediği çalıştaylarla öğrenci, öğretim elemanları ve idari personelin lisans programına yönelik görüş ve önerilerini değerlendirdi.

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, farklı günlerde ve oturumlarla düzenlediği çalıştaylarla öğrenci, öğretim elemanları ve idari personelin lisans programına yönelik görüş ve önerilerini değerlendirdi.

Eczacılık Fakültesi tarafından Dekan-Öğrenci Buluşması etkinliği gerçekleştirildi. Eczacılık Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Betül Arslan’ın moderatörlüğünde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen ve çevrim içi olarak düzenlenen etkinlikte Fakülte Dekanı Prof. Dr. Gülay Şeren, 2021-2022 Akademik Yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Gelecek eğitim-öğretim dönemine ilişkin çeşitli konuların da görüşüldüğü program çerçevesinde ayrıca fakültenin akreditasyon süreçleri ele alındı.

Çevrim içi etkinliğin yanı sıra Fakülte Dekanı Prof. Dr. Gülay Şeren, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Doğan Ergin, Fakülte Sekreteri Selma Biner, öğretim elemanları ve idari personelin katılımı ile üç farklı oturum şeklinde gerçekleştirilen çalıştay ve değerlendirme toplantılarında 2021-2022 akademik yılında akademisyenler ile idari birim sorumluları tarafından elde edilen tespitler ile 2022-2023 eğitim dönemi için görüş ve öneriler dile getirildi.