Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Cem Deniz Beyaz “EczaAl: Serbest Eczaneler için Yapay Zekâ Destekli Karar Destek Mekanizması” başlıklı projesi ile Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği tarafından bu yıl 6’ıncısı düzenlenen “FarmaFikir-Geleceğin Eczacılığı ile İlgili İnovatif Yaklaşımlar İnovasyon ve Fikir Yarışması” gerçekleştirildi. Eczacılık mesleğinin ve gençlerin geleceğini şekillendirmek, hızla değişen mesleki olguları takip edebilmek, çağımızın gerekliliği olan teknoloji ve inovasyon konularını daha net bir şekilde ele alabilmek amacıyla düzenlenen yarışmaya Eczacılık Bölümlerinde okuyan öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Yarışmada 34 eczacılık fakültesi, 56 öğrenci topluluğu, 275 öğrenci ve 126 projenin katılımıyla gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin ev sahipliğinde düzenlenen ödül töreninde Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Cem Deniz Beyaz “EczaAl: Serbest Eczaneler için Yapay Zekâ Destekli Karar Destek Mekanizması” başlıklı projesi ile Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.