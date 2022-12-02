Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eczacılık Fakültesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim Dönemi Önlük Giyme töreni gerçekleştirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eczacılık Fakültesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim Dönemi Önlük Giyme töreni gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Saraç, 37. Bölge Sivas Eczacı Odası Başkanı Eczacı Bahadır Eren, dekanlar, akademisyenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Program, Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü öğrencileri tarafından verilen müzik dinletisi ile devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Vekili Prof. Dr. Yekbaş, “Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi özellikle son iki yıldır yaptığı çalışmalarla üniversitemizde göz bebeğimiz bir fakülte haline geldi. Her gün gelişip büyümeye devam ediyor. Bu nedenle başta dekanımıza ve fakültemizin kıymetli hocalarına teşekkür ediyorum” dedi.

Ardından konuşan Dekan Saraç, “Yeni sayılacak bir fakülte olmamızdan ötürü çok dinamik bir yapıdayız. Her geçen gün inovatif anlamda ilerliyoruz. Tek gayemiz de her geçen günün bir öncekinden iyi olmasıdır” diye konuştu.

Sonrasında söz alan 37. Bölge Sivas Eczacı Odası Başkanı Eren, “Kökeni binlerce yıl öncesine dayanan eczacılık mesleğini meslektaşlarımız ile oda olarak geliştirmek için çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas’ta sizlerle bir arada olmanın mutluluğu tarif edilmez” ifadelerini kullandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ataseven, dekanlar, akademisyenler ve diğer katılımcılar, Eczacılık Fakültesi 1’nci sınıf öğrencilerine önlüklerini giydirmeleriyle program sona erdi.