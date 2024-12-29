Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencileri beyaz önlükle mesleğe ilk adımlarını attılar.

Eczacılık Fakültesi’nde, geleneksel hale getirilen beyaz önlük giyme töreni düzenlendi. Nihat Bayşu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen tören, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Eczacılık mesleğinin tarihi kökenlerine ve mesleğin etik değerlerine dikkat çekilen törende, ayrıca mesleğin, binlerce yıllık bilgeliğin aktarımıyla şekillendiği, dürüstlük, temizlik, alçakgönüllülük ve sorumluluk gibi değerleri temsil ettiği vurgulandı. Beş yıllık yoğun bir eğitim sürecinin ardından öğrencilerin, geleceğin nitelikli eczacıları olarak topluma hizmet edecekleri ifade edildi.

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Yardım, konuşmasında fakültenin gelişimi ve öğrencilere olan beklentilerini ifade ederek, “2011 yılında kurulan fakültemizde, 28 akademik ve 10 idari personelimizle 473 öğrencimizi mesleğe hazırlıyoruz. Beyaz önlük, saflığın, iyi niyetin ve temizliğin bir simgesidir. Sizlerden beklentimiz, meslek hayatınız boyunca etik değerlere bağlı kalmanız, güvenilir bir eczacı olmanız ve her zaman daha iyiyi hedeflemenizdir” dedi.

Öğrencilerinin beyaz önlüklerini giymeleri ile devam eden tören, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.

Törene, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Yardım’ın yanı sıra 38. Bölge Van-Bitlis-Hakkâri Eczacı Odası İkinci Başkanı Sabriye Şen, fakülte akademisyenleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.